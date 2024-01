Comme un poisson dans l’eau Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, jeudi 29 février 2024.

Début : 2024-02-29T14:00:00+01:00 – 2024-02-29T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T14:00:00+01:00 – 2024-02-29T16:00:00+01:00

Programme des ateliers du Muséum d’Histoire Naturelle

Réservation au 04 88 71 81 81

Les ateliers se déroulent salle gassendi, avenue Jean Monnet

à Aix-en-Provence, de 14h à 16h (à côté du Parc Saint-Mitre)

Les ateliers sont à destination des 7 (CP) à 12 ans Participation de 4,50 €.

VACANCES SCOLAIRES d’HIVER

Lundi 26 Février Mammouth

Description des mammouths et leur utilisation à la préhistoire.

Fabrication d’un mammouth en papier.

Mardi 27 Février Dino, qu’est-ce que tu manges ?

Observation des dents des dinosaures de Provence et des griffes et analyse pour en déduire leur régime alimentaire.

Jeudi 29 Février Comme un poisson dans l’eau

Différences entre les poissons osseux et cartilagineux. On insistera sur le nom et le rôle des nageoires.

Mardi 5 Mars Les insectes

Fourmi, criquet, hanneton, libellule… En savoir davantage sur ces animaux les plus nombreux sur terre : leurs caractéristiques, leur mode de vie, leur étonnantes capacités. Et sûrement un origami pour partir avec son insecte.

Mercredi 6 Mars Animal ? Végétal ? Quelques mystères de la nature

Où on s’interroge sur la classification du vivant et où on piste d’incroyables créatures inclassables . Puis avec papier, colle, crayons de couleur les enfants imagineront leur être fabuleux et ses supers pouvoirs.

Vendredi 8 Mars Les chauves-souris, demoiselles de la nuit

Entre croyances anciennes et sciences d’aujourd’hui découvrons sans méfiance ces étonnants et discrets mammifères, leur mode de vie et leur rôle comme gardiens de leur environnement.

