à Aix-en-Provence, de 14h à 16h (à côté du Parc Saint-Mitre) Les ateliers sont à destination des 7 (CP) à 12 ans – Participation de 4,30 €. VACANCES SCOLAIRES de NOËL Mercredi 27 Décembre : Un après midi au jardin à la découverte des arbres

Nous irons à la découverte des arbres dans le jardin : comment les reconnaître ? Lesquels poussent dans notre région. À quoi nous servent-ils et pourquoi sont-ils indispensables ? Jeudi 28 Décembre : Graines, pépins, noyaux ? Comment les végétaux assurent leur reproduction

Les enfants s’initieront aux particularités des graines en les découvrant.

Comment elles sont produites, comment elles voyagent et assurent la continuité de leur espèce. Mercredi 3 Janvier : Evolution de l’Homme

Observation de squelettes et manipulation de crânes pour comprendre les différentes étapes de l’évolution de l’espèce humaine. Jeudi 4 Janvier : Reptiles et Dinos !

Identifier les caractéristiques des reptiles et montrer que le dinosaure est un reptile pas comme les autres ! Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence Parc saint Mitre Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan

