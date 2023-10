LES OISEAUX DE NOS JARDINS Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône LES OISEAUX DE NOS JARDINS Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, Aix-en-Provence. LES OISEAUX DE NOS JARDINS Jeudi 26 octobre, 18h30 Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence Comment identifier un oiseau en fonction de sa taille, sa couleur, son vol…etc

Présentation des espèces observables en Pays d’Aix, aussi bien les sédentaires, que les migrateurs et les hivernants. Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence Parc saint Mitre Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T18:30:00+02:00 – 2023-10-26T20:00:00+02:00

2023-10-26T18:30:00+02:00 – 2023-10-26T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence Adresse Parc saint Mitre Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence latitude longitude 43.533266;5.42358

Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/