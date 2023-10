Ateliers Pégagogiques du Muséum – Vacances de la Toussaint Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 25 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Ateliers Pégagogiques du Muséum – Vacances de la Toussaint 25 – 31 octobre Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence

Programme des ateliers du Muséum d’Histoire Naturelle

Réservation au 04 88 71 81 81

Les ateliers se déroulent salle gassendi, avenue Jean Monnet

à Aix-en-Provence, de 14h à 16h (à côté du Parc Saint-Mitre)

Les ateliers sont à destination des 7 (CP) à 12 ans – Participation de 4,30 €.

Mercredi 25 Octobre : Métier du Paléontologue

Découverte de ce métier, de ses techniques et de ses outils. Initiation au dégagement tel un véritable petit paléontologue !

Jeudi 26 Octobre : Peinture à la Préhistoire

Présentation de la peinture pariétale. Initiation aux méthodes de la peinture rupestre : réalisation d’un dessin au charbon et d’empreintes de mains peintes à l’ocre.

Vendredi 27 Octobre : Reconstitution d’un dinosaure

A partir d’une sélection de moulages de fossiles, découverte des indices dont disposent les paléontologues pour la reconstitution de ces animaux disparus.

Lundi 30 Octobre : Les chauves-souris, demoiselles de la nuit

Entre croyances anciennes et sciences d’aujourd’hui découvrons sans méfiance ces étonnants et discrets mammifères, leur mode de vie et leur rôle comme gardiens de leur environnement.

Mardi 31 Octobre : Graines, pépins, noyaux ? Comment les végétaux assurent leur reproduction

Avec la collection du muséum et dans le jardin les enfants s’initieront aux particularités des graines. Comment elles sont produites, comment elles voyagent et assurent la continuité de leur espèce.

Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence Parc saint Mitre Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

