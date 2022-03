Muséum d’histoire naturelle Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Muséum d’histoire naturelle Bourges, 24 mars 2022, Bourges. Muséum d’histoire naturelle Bourges

2022-03-24 18:30:00 – 2022-03-25

Bourges Cher IFOCAP BERRY propose une conférence sur le thème suivant : “Érosion de la biodiversité” ifocap.berry@orange.fr +33 6 63 14 94 21 IFOCAP Berry

Bourges

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Muséum d’histoire naturelle Bourges 2022-03-24 was last modified: by Muséum d’histoire naturelle Bourges Bourges 24 mars 2022 bourges cher

Bourges Cher