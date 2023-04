Visite commentée de l’exposition « Planète chauve-souris » Muséum d’histoire naturelle Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Visite commentée de l’exposition « Planète chauve-souris » Muséum d’histoire naturelle, 13 mai 2023, Bourges. Visite commentée de l’exposition « Planète chauve-souris » Samedi 13 mai, 20h00 Muséum d’histoire naturelle Sortie découverte sur inscription (voir détail dans la fiche) Elle sera suivie d’une sortie découverte des ultrasons des chauves-souris lors d’une promenade dans la Trouée verte (départ 21h à l’accueil, sous réserve de bonnes conditions climatiques).

Prévoir des vêtements chauds et une lampe torche. Sur inscription au 02 48 65 37 34 Muséum d’histoire naturelle Les rives d’Auron 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 65 37 34 http://www.museum-bourges.net/index.php Quatre secteurs rythment la visite : > Musée de l’Homme > Univers du vivant > Cosmos destination Berry > A chacun sa place Le muséum intervient en tant que conseil en chiroptères (chauve-souris) auprès de collectivités territoriales, des administrations ou des ministères pour des expertises ou des médiations. Bus : • Lignes A, B, C et 2 : arrêt Auron ou Europe • Ligne 12 : arrêt Europe • Lignes 3 et 4 : arrêt Bardoux • Navette par Auron : arrêt Muséum • Navette par Avaricum : arrêt Europe Plans et horaires du réseau AggloBus : www.agglobus.com / Parkings : • 14 places à proximité (Allée René Ménard) dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite • Plateau d’Auron près de la médiathèque • Place Séraucourt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Laurent Arthur

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Les rives d'Auron 18000 Bourges Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Muséum d'histoire naturelle Bourges

Muséum d'histoire naturelle Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Visite commentée de l’exposition « Planète chauve-souris » Muséum d’histoire naturelle 2023-05-13 was last modified: by Visite commentée de l’exposition « Planète chauve-souris » Muséum d’histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle 13 mai 2023 bourges Muséum d'Histoire Naturelle Bourges

Bourges Cher