« Ilustrations, entre sciences et art », l’exposition du Muséum et du Jardin Botanique Museum d’Histoire Naturelle Bordeaux

« Ilustrations, entre sciences et art », l’exposition du Muséum et du Jardin Botanique Du 9 février au 30 juin 2024, le Museum de Bordeaux et le Jardin Botanique vous présentent leur nouvelle exposition phare : Illustrations, entre sciences et art ! 9 février – 30 juin Museum d’Histoire Naturelle Tarifs : 2 € – 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T10:30:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-06-30T10:30:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

Une exposition captivante

Les trésors des bibliothèques patrimoniales du Muséum – sciences et nature et du Jardin botanique de Bordeaux s’ouvrent au public dans une exposition captivante. À travers une sélection d’ouvrages, se révèle la richesse des illustrations naturalistes.

Une exposition, deux lieux

Le Muséum expose des planches organisées par disciplines, dévoilant la diversité de la nature. Tandis que de l’autre côté de la Garonne, le Jardin botanique met en lumière l’évolution des techniques d’illustration vers le réalisme et la rigueur scientifique. Au-delà de l’esthétique, ces illustrations posent la question de leur statut en tant qu’objets d’art ou d’objets de sciences.

Infos pratiques

L’exposition a lieu du 9 février au 30 juin 2024.

Muséum de Bordeaux

Horaires : Ouvert 10h30 – 17h30 / Fermé lundi et jours fériés / ouvert 14 juillet et 15 août

Ouvert 10h30 – 17h30 / Fermé lundi et jours fériés / ouvert 14 juillet et 15 août Adresse : 5 place Bardineau – 33000 Bordeaux

Jardin Botanique

Horaires : Ouvert tous les jours de 11h à 18h / Fermé les lundis / Fermé les jours fériés (sauf les 14 juillet et 15 août)

Adresse : esplanade Linné – 33100 Bordeaux

