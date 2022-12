Jāṅgala, au cœur de la jungle indienne Museum d’Histoire Naturelle, 22 mars 2023, Bordeaux.

Jāṅgala, au cœur de la jungle indienne 22 mars – 17 septembre 2023 Museum d’Histoire Naturelle

Tarifs classique des établissements.

Le Muséum – sciences et nature et le Jardin Botanique de Bordeaux vous invitent à un voyage en Asie se déclinant dans les deux établissements.

Museum d’Histoire Naturelle Place Bardineau 33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Celui-ci débutera par l’exposition « Jāṅgala, au cœur de la jungle indienne » au Muséum de Bordeaux, qui se déroulera du 22 février 2023 au 17 septembre 2023.

L’exposition propose de partir à la découverte de l’Inde, de sa jungle et des écosystèmes qui l’entourent. Une scénographie immersive permettra aux visiteurs de découvrir les espèces animales inféodées à des écosystèmes très divers, riches et parfois foisonnants. Quelques espèces emblématiques de l’œuvre de Kipling « Le livre de la Jungle » constitueront un fil rouge pour le jeune public à travers les quatre milieux naturels présentés : les plaines arides, les lisières de forêts, les forêts tropicales humides et les contreforts de la vaste chaîne de l’Himalaya.

Le voyage se poursuivra dans les espaces extérieurs du Jardin botanique, à la fois dans le Jardin botanique historique du Jardin public et dans le Jardin botanique de la Bastide.

Le parcours débutera avec le printemps, en avril 2023, et se terminera également fin septembre 2023. Il mettra en lumière des exemples de la flore indienne issus de ses collections, flore abritant une grande biodiversité. Grâce à une approche ethnobotanique, les visiteurs pourront explorer les liens entre les hommes et ces plantes : usages alimentaires, médicinaux, esthétiques et religieux.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:30:00+01:00

2023-09-17T17:30:00+02:00