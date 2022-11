Journée Culture & Handicap au Muséum de Bordeaux Museum d’Histoire Naturelle Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Journée Culture & Handicap au Muséum de Bordeaux Museum d’Histoire Naturelle, 3 décembre 2022, Bordeaux. Journée Culture & Handicap au Muséum de Bordeaux Samedi 3 décembre, 10h30 Museum d’Histoire Naturelle

Tarif : prix d’entrée du Muséum. Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur.

Rendez-vous le samedi 3 décembre de 10h30 à 17h30 au Muséum de Bordeaux pour une journée de sensibilisation au handicap ! Museum d’Histoire Naturelle Place Bardineau 33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre de la journée internationale des personnes en situation de handicap, la Ville de Bordeaux organise une journée de sensibilisation au handicap sur l’accessibilité de la vie culturelle dans ses établissements. Elle s’adresse à toutes et tous à travers de nombreuses médiations inclusives. PROGRAMME 10h45-11h15 Atelier « jeu de piste signé » pour les 2-6 ans 11h15- 11h45 Atelier « jeu de piste signé » pour les 6- 10 ans

Avec l’association Les Mains pour le Dire 13h30-14h30 Temps « Musée calme » afin de permettre au public hypersensible ou souffrant de troubles du spectre de l’autisme une visite sereine du musée De 14h à 15h30 Ateliers sensoriels en continu, tous les quarts d’heure 14h30 Visite bilingue LSF des collections du Muséum 15h30 Spectacle bilingue LSF jeune public, par l’association Les Mains pour le dire. Durée : environ 40 minutes. 16h Visite audio décrite des collections du Muséum Et toute la journée, découvrez l’exposition temporaire Nous et les autres, des préjugés au racisme grâce à des fiches de salle en Facile à Lire et à Comprendre (FALC).

