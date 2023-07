Le Blaisois, carrefour de régions naturelles Muséum d’Histoire Naturelle Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Le Blaisois, carrefour de régions naturelles 16 et 17 septembre Muséum d’Histoire Naturelle

Landes et forêts, étangs et rivières, pelouses sèches et marais, grandes cultures céréalières et cultures maraîchères entre Loir et Cher témoignent de la diversité géologique de la région.

Muséum d’Histoire Naturelle 6 rue des Jacobins, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 21 00 http://www.blois.fr Le musée se situe dans l’ancien cloître des Jacobins (chapelle, belles charpentes) et propose une exposition permanente consacrée à la biodiversité du blésois (faune et flore) avec de nombreuses activités interactives et une exposition temporaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Ville de Blois