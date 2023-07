Odyssée 2.0 Muséum d’Histoire Naturelle Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Odyssée 2.0 16 et 17 septembre Muséum d’Histoire Naturelle

Projet pluridisciplinaire alliant écriture et mises en scène, Odyssée 2.0 est un parcours photographique librement inspiré du mythe d’Homère qui suit les pérégrinations d’Ulysse au sein de la Technopolis, une « Smart City » fictive et dystopique. À travers une série de clichés reprenant les étapes-clés de l’Odyssée d’Homère, ce travail aborde les problématiques inhérentes à la prolifération des technologies numériques.

Muséum d’Histoire Naturelle 6 rue des Jacobins, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 21 00 http://www.blois.fr Le musée se situe dans l’ancien cloître des Jacobins (chapelle, belles charpentes) et propose une exposition permanente consacrée à la biodiversité du blésois (faune et flore) avec de nombreuses activités interactives et une exposition temporaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Alexa Brunet