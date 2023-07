Exposition « Merveilleux insectes » Muséum d’Histoire naturelle Auxerre, 16 septembre 2023, Auxerre.

Exposition « Merveilleux insectes » 16 et 17 septembre Muséum d’Histoire naturelle Entrée libre

Le Muséum d’Histoire naturelle d’Auxerre vous fait découvrir les insectes avec une exposition photos grands formats pour s’émerveiller, une exposition scientifique en intérieur pour découvrir le rôle et l’importance des insectes, et une présentation de spécimens de nos collections pour le plaisir des yeux.

Muséum d’Histoire naturelle 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 96 40 http://www.auxerre.com Le Muséum d’Auxerre, Musée de France, conserve près de 140 000 spécimens d’histoire naturelle et propose expositions et animations sur des thématiques scientifiques et environnementales. Autour de quelques pièces rassemblées à l’époque révolutionnaire par le père Laire, les collections se sont enrichies aux XIXe et XXe siècles, notamment sous l’action de la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne. Initialement section « histoire naturelle » du Musée départemental, ces collections forment depuis 1980 le Muséum d’Auxerre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Muséum d’Histoire naturelle d’Auxerre – Voluprint