Exposition « Inséparables ! » Muséum d’Histoire naturelle Auxerre, 16 septembre 2023, Auxerre.

Exposition « Inséparables ! » 16 et 17 septembre Muséum d’Histoire naturelle À partir de 10 ans.

De nombreux insectes ont tissé des relations très particulières avec les plantes, jusqu’à former parfois des binômes indissociables !

Chacun en tire un avantage important pour sa survie et sa propagation.

Lors de la visite de l’exposition, une fiche de personnage vous est remise.

Saurez-vous retrouver votre partenaire dans l’exposition ?

Muséum d’Histoire naturelle 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 96 40 http://www.auxerre.com Le Muséum d’Auxerre, Musée de France, conserve près de 140 000 spécimens d’histoire naturelle et propose expositions et animations sur des thématiques scientifiques et environnementales. Autour de quelques pièces rassemblées à l’époque révolutionnaire par le père Laire, les collections se sont enrichies aux XIXe et XXe siècles, notamment sous l’action de la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne. Initialement section « histoire naturelle » du Musée départemental, ces collections forment depuis 1980 le Muséum d’Auxerre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Frank Vincentz