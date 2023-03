Ateliers bio inspiration au museum pour les 4/6 ans Museum d’Histoire Naturelle Autun Catégories d’Évènement: Autun

Ateliers bio inspiration au museum pour les 4/6 ans Museum d'Histoire Naturelle, 13 juillet 2023, Autun

Saône-et-Loire . A partir d’une visite de l’exposition temporaire « bio-inspiration », les enfants seront invités à observer la nature, à la comprendre et à inventer en se laissant « inspirer » par elle. museum@autun.com +33 3 85 52 09 15 Museum d’Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun

