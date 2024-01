Observer et s’inspirer de la nature : biomimétisme et couleurs des minéraux Museum d’histoire naturelle Autun, samedi 18 mai 2024.

Observer et s’inspirer de la nature : biomimétisme et couleurs des minéraux La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Museum d’histoire naturelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

A partir de l’exploitation d’une visite de l’exposition temporaire au Muséum intitulée « BioInspiration » et d’une visite guidée présentant les principaux minéraux du Morvan et leurs couleurs, les élèves écrivent des textes qui seront mis en scène au Muséum, avec l’aide d’une campagnie théatrale.

Museum d’histoire naturelle 14 Rue Saint-Antoine, 71400 Autun, France Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385520915 https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-museum-dhistoire-naturelle Plus de 800.000 échantillons représentant des spécimens de tous les domaines des sciences de la nature.

Magnifique collection d’oiseaux, d’œufs et de nids représentant plus de 10.000 spécimens.

Herbiers (300.000 planches).

Collections d’insectes, de coquillages et de très nombreux fossiles et minéraux (300.000 pièces) qui retracent l’histoire géologique de la région.

Échantillons fossilifères représentant les animaux et les végétaux ayant vécu dans notre région il y a 300 millions d’années.

Le bassin d’Autun est une référence (stratotype) dans l’histoire de la terre pour une période de l’ère primaire. Les fossiles conservés en collection au musée en sont le témoignage.

Laurence Berthel