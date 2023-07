Démonstration d’art bioinspiré Museum d’histoire naturelle Autun, 16 septembre 2023, Autun.

Démonstration d’art bioinspiré Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Museum d’histoire naturelle Sur inscription

Venez rencontrer et échanger avec une artiste en plein travail, autour de ses œuvres bioinspirées.

Plus d’infos : lateliercreatif71640.wordpress.com

Museum d’histoire naturelle 1 impasse Rollet, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 52 09 15 [{« type »: « email », « value »: « museum@autun.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 52 09 15 »}] Les collections abritées dans cet hôtel particulier du XVIIIe siècle sont regroupées en trois ensembles : botanique, paléontologie et ornithologie. Labellisé Musée de France, il s’ouvre sur un jardin qui présente différents milieux liés à la géologie et sa flore.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

