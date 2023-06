Photographie Sonore (improvisation musicale) Muséum des Volcans Aurillac Aurillac Catégories d’Évènement: Aurillac

Cantal Photographie Sonore (improvisation musicale) Muséum des Volcans Aurillac, 21 juin 2023, Aurillac. Photographie Sonore (improvisation musicale) Mercredi 21 juin, 18h30 Muséum des Volcans Dans le cadre du vernissage de l’exposition « Herbes Folles » : mêlant douceur et bruits, mélodies et psychédélisme onirique, Photographie Sonore, tel un tapis volant électro-acoustique vous invite à voyager dans votre propre imaginaire… Muséum des Volcans rue du chateau st etienne, 15000 AURILLAC Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes http://www.facebook.com/audessusduvolcan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00 ©scories dans la brume Détails Catégories d’Évènement: Aurillac, Cantal Autres Lieu Muséum des Volcans Adresse rue du chateau st etienne, 15000 AURILLAC Ville Aurillac Departement Cantal Lieu Ville Muséum des Volcans Aurillac

Muséum des Volcans Aurillac Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurillac/

Photographie Sonore (improvisation musicale) Muséum des Volcans Aurillac 2023-06-21 was last modified: by Photographie Sonore (improvisation musicale) Muséum des Volcans Aurillac Muséum des Volcans Aurillac 21 juin 2023