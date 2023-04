Nuit des Musées à Aurillac – Le bruit des collections Muséum des volcans Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Cantal

Nuit des Musées à Aurillac – Le bruit des collections Muséum des volcans, 13 mai 2023, Aurillac. Nuit des Musées à Aurillac – Le bruit des collections Samedi 13 mai, 19h00 Muséum des volcans En soirée, le Muséum des volcans ouvrira ses portes de 19h à minuit en compagnie des musiciens Alain Bruel et Richard Héry qui donneront à entendre « le bruit des collections ».

Inspirés directement des objets exposés, les morceaux et les improvisations vous guideront dans les salles, aux sons de la clarinette-basse, du piano, du saxophone ou encore des percussions. Muséum des volcans Rue du château de Saint-Etienne, 15000 Aurillac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 48 07 00 https://musees.aurillac.fr Muséum des volcans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Alain Bruel et Richard Héry

