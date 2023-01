Hiboux, chouettes et compagnie Muséum des volcans Aurillac Catégories d’Évènement: Aurillac

Cantal

Hiboux, chouettes et compagnie Muséum des volcans, 5 mars 2023, Aurillac. Hiboux, chouettes et compagnie Dimanche 5 mars, 14h30 Muséum des volcans

Entrée libre, accueil en continu

Activités et jeux tout public sur les rapaces nocturnes Muséum des volcans Château saint-Etienne Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Le Muséum des volcans, en partenariat avec des bénévoles de la LPO AURA, propose de nombreuses activités pour en apprendre plus sur les chouettes et les hiboux du Cantal, tout en s’amusant.

Dissection de pelotes de réjection, présentation de nichoirs, observations des différentes espèces de nos collections, jeux (chaine alimentaire, de mémoire, d’adresse…), dessins, confection de masques, quizz… Autant d’activités qui seront proposées aux petits et grands tout au long de l’après-midi.

