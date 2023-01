Chouettes histoires de hiboux Muséum des volcans Aurillac Catégories d’Évènement: Aurillac

Cantal

Chouettes histoires de hiboux Muséum des volcans, 5 mars 2023, Aurillac. Chouettes histoires de hiboux Dimanche 5 mars, 10h30 Muséum des volcans

Entrée libre, places limitées, réservation conseillée.

Lecture d’histoires et de contes pour faire découvrir le monde des rapaces nocturnes aux petits. Muséum des volcans Château saint-Etienne Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Moment partagé entre adultes et enfants autour de lectures d’albums jeunesse par un médiateur culturel. L’imaginaire et la poésie des histoires serviront à plonger au cœur de la nuit pour en savoir plus sur les chouettes et hiboux.

