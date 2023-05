Sérafine – Entretien végétal Museum des sciences naturelles, 13 mai 2023, Angers.

Sérafine – Entretien végétal Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Museum des sciences naturelles Performance accessible sans réservation dans la limite des places disponibles

Cabinet de curiosités musical à base de plantes qui chantent, de philosophie végétale, de mondes invisibles et d’un Ficus soprano. Entretien Végétal se vit comme une sieste musicale centrée et concentrée autour du végétal comme décor, comme instrument, et comme matière de réflexion. Tour à tour des entretiens faits avec des personnes qui sont familières avec le monde végétal nous livrent leurs sensations, leurs émotions que leur procurent cette relation.

Pour découvrir cette performance naturelle et surprenante, rendez-vous au 1er étage du muséum.

Museum des sciences naturelles 43 rue Jules Guitton, 49000 Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France

©Serafine