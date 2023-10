Visite nocturne du Muséum Muséum départemental du Var Toulon, 13 mai 2023, Toulon.

Visite nocturne du Muséum Samedi 13 mai, 20h00 Muséum départemental du Var Accès libre, sans réservation et gratuit.

En déambulation dans le Muséum, nos médiateurs scientifiques et cuturels vous invitent à les suivre à la lueur des lampes torches pour un nouveau regard sur les collections d’histoire naturelle. Fossiles, minéraux, faune et flore du Var n’auront plus de sercrets pour vous ! Quand une nuit au Musée devient réalité… Amenez votre lampe torche…

Muséum départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Toulon 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://museum.var.fr/ http://www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar/ Le Var figure ainsi parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. Ce Muséum a en charge l’acquisition, la conservation, l’étude et la médiation des collections d’histoire naturelle du département. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Muséum départemental du Var