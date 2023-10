Visites guidées : A la découverte de l’exposition « Plongée sonore avec les cétacés » Muséum départemental du Var Toulon, 13 mai 2023, Toulon.

Visites guidées : A la découverte de l’exposition « Plongée sonore avec les cétacés » Samedi 13 mai, 15h00 Muséum départemental du Var Gratuit, sur réservation au 04.83.95.44.30 ou sur place dans la limite des places disponibles.

Le long d’une visite commentée, laissez-vous emporter au rythme des sons des profondeurs marines, par les spécialistes de la bioacoustique, pour une rencontre unique avec les habitants des océans, les cétacés. Une visite privilégiée avec les commissaires d’exposition Pascale Giraudet et Hervé Glotin (Université de Toulon), pour explorer la mer Méditerranée à l’aide d’hydrophones. Quand la bioacoustique nous permet de dévoiler, les mystères des cétacés, et d’entrer dans l’intimité du Grand Bleu…

Muséum départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Toulon 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://museum.var.fr/ http://www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 83 95 44 30 »}] Le Var figure ainsi parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. Ce Muséum a en charge l’acquisition, la conservation, l’étude et la médiation des collections d’histoire naturelle du département. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

© Véronique & François SARANO