Le clitoris, toute une histoire

Considéré pendant longtemps comme la « verge de la femme », quel est cet organe presque entièrement caché et dédié au plaisir ? Il s’agit du clitoris.

Depuis l’Antiquité les multiples dénominations et descriptions erronées du clitoris ont portées les traces de sa méconnaissance et de visions essentiellement masculines du corps et de la sexualité féminine.

Conséquence de cela, le clitoris reste nimbé d’un mystère propice à toutes les idées reçues. Contrairement à ce qui peut être lu ici ou là, le clitoris est connu bien avant la Renaissance et sa partie cachée est décrite de façon juste bien avant 1998.

Au travers d’une fine analyse historique et anatomique, Sylvie Chaperon montre l’intérêt de l’étude du clitoris et favorise la connaissance de cet organe.

Intervenante :

Rencontre avec Sylvie Chaperon, historienne, spécialiste d’histoire du féminisme, du genre, et de la sexologie. Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Toulouse Jean Jaurès. Membre senior de l’Institut Universitaire de France. Co-autrice de l’ouvrage Idées reçues sur le clitoris avec Odile Fillod.

Horaires :

Le jeudi 28 mars, de 18h30 à 20h

Accès libre et gratuit dans l’Auditorium, sans inscription – Accès pour personne à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

Crédit image : © AdobeStock James Jiao

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

