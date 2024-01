Projection de courts métrages Muséum de Toulouse Toulouse, 21 février 2024, Toulouse.

Projection de courts métrages Mercredi 21 février 2024, 10h30 Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Diffusion de courts métrages au Studio Champs Libres, le 21 février

Le nid / Sonja Rohleder (Allemagne – 2019 – Sans paroles – 4 min – Animation – Dès 3 ans)

Pour charmer ses compères, un bel oiseau se montre très créatif.

Crédits texte et image : Agence du court-métrage

Jean-Michel le caribou des bois / Mathieu Auvray (France – 2015 – 10 min – Animation – Dès 3 ans)

Jean-Michel, le caribou des bois, veille en super-héros sur Vlalbonvent et ses habitants. Un beau jour, il fait la rencontre de Gisèle, la belle chamelle infirmière, et c’est le coup de foudre ! Mais comment surmonter sa timidité et déclarer sa flamme à Gisèle quand devant elle il perd tous ses moyens et ses superpouvoirs ?

Crédits texte : Unifrance

Crédits image : © 2015, Autour de minuit

Le mercredi 21 février de 10h30 à 17h30 (diffusion en boucle)

Agence du court métrage

ADAV Projection

À partir de 3 ans

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond