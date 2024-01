Rencontre avec le zoo « African Safari » : naître au zoo Muséum de Toulouse Toulouse, mardi 20 février 2024.

Rencontre avec le zoo « African Safari » : naître au zoo Venez rencontrer les agents du zoo « African Safari » pour parler de la reproduction animale dans les zoos et leurs enjeux. Mardi 20 février, 10h00 Muséum de Toulouse Tarif : Inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T10:00:00+01:00 – 2024-02-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-20T10:00:00+01:00 – 2024-02-20T18:00:00+01:00

Une rencontre avec le zoo « African Safari » de Plaisance du Touch au Studio, au 2eme étage du Museum

Lieu de conservation des espèces menacées, les équipes du parc animalier African Safari s’investissent quotidiennement pour le bien-être animal.

Chaque année, le carnet rose s’agrandit et de nouveau petits pointent le bout de leur museau. À travers ce rendez-vous, découvrez pourquoi la reproduction en parc zoologique est importante et comment les soigneurs animaliers et vétérinaires travaillent au quotidien pour accueillir et prendre soin de ses espèces en voie de disparition.

Date et horaire :

Mardi 20 février

+ d’infos :

Lieu : 2eme étage du Museum, Studio champs libres

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée

—

Crédit image : African Safari

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://www.zoo-africansafari.com/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/jexperimente/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

vacances d’hiver vacances de février