Spectacle « L’hortensia et la marguerite et autres histoires d’amour pas piquées des vers » Un spectacle par la conteuse Colette Migné à partir de 5 ans 15 et 22 février Muséum de Toulouse Tarif : Inclus dans le billet d’entrée

Début : 2024-02-15T10:30:00+01:00 – 2024-02-15T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T11:30:00+01:00 – 2024-02-22T12:00:00+01:00

Venez assister au spectacle « L’hortensia et la marguerite et autres histoires d’amour pas piquées des vers » par la conteuse Colette Migné !

Les jeudis 15 et 22 février à 10h30 et 11h30 au Sutido champs libres au Muséum.

Pourquoi l’hortensia jalouse la marguerite ? Pourquoi Mademoiselle Scarabée ne veut pas se fiancer avec le cheval ? Pourquoi la princesse s’envole avec le vent ? Allez, venez ! Les réponses en forme de coeur vous attendent au Muséum. Les moins de 5 ans resteront au berceau avec Doudou et Tétine.

Jeudis 15 et 22 février ► 10h30 et 11h30

Tout public à partir de 5 ans

Spectacle de 30 min

Sans inscription

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

