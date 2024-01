Cabaret à Poils et à Plumes, un tourbillon sensuel de la faune et de la flore Muséum de Toulouse Toulouse, lundi 12 février 2024.

Cabaret à Poils et à Plumes, un tourbillon sensuel de la faune et de la flore Une soirée cabaret au Muséum de Toulouse dans un écrin exceptionnel pour les amoureux de la nature et du spectacle ! Lundi 12 février, 19h30 Muséum de Toulouse Tarif unique : 50 €. Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Début : 2024-02-12T19:30:00+01:00 – 2024-02-12T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-12T19:30:00+01:00 – 2024-02-12T22:30:00+01:00

Venez profiter d’une soirée exceptionnelle au Muséum de Toulouse lundi 12 février !

À l’occasion de la saison Sex Appeal, une proposition inédite prend place dans l’écrin exceptionnel du Grand Carré du Muséum. Un dîner ponctué d’interventions spectaculaires des danseurs et acrobates de la troupe du Kalinka, pour vous transporter au coeur des délices de la sexualité animale et végétale.

Point de tabous ce soir ! Plongez dans les secrets les plus intimes de la nature, étonnez-vous de la diversité et la singularité des comportements sexuels de la faune et de la flore. Que vous soyez émerveillé, choqué, ou simplement amusé, cette création totale du Kalinka vous invite à embrasser la magie de la nature telle qu’elle est : impétueuse, exubérante, et toujours surprenante !

Mise en scène : Stéphane Lafage.

Régie : Vivian Vitry.

Avec les artistes du Kalinka.

lundi 12 février 2024 à 19h30

Durée de la soirée : 3h

Soirée réservée aux plus de 18 ans

Tarif unique de 50 €/personne

Uniquement sur réservation avant le 4 février 2024. Ne tardez pas, les places sont limitées !

Lors de la réservation, vous pourrez choisir votre table (10 personnes maximum par table) et votre menu (2 menus au choix).

Une soirée inédite proposée dans le cadre de la saison Sex-appeal pour une Saint-Valentin qui prend un peu d’avance et qui se prolongera pour votre plus grand plaisir avec les « Visites classées X » les mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 février en soirée.

Retrouvez également les autres rendez-vous du Muséum pour célébrer l’amour au mois de février :

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

