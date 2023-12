Projection du film « Under the skin » Muséum de Toulouse Toulouse, 9 février 2024, Toulouse.

Projection du film « Under the skin » Vendredi 9 février 2024, 19h30 Muséum de Toulouse Accès libre & gratuit

Ciné-rencontre à l’Auditorium du Muséum

Le vendredi 9 février, de 19h30 à 22h

Avec Frédéric Thibaut, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse et Ali Akbari, muséographe au Muséum, autour de la séduction au cinéma et dans la nature, suivie de la projection du film Under the skin de Jonathan Glaser.

Under the skin / Jonathan Glazer (2013 – Royaume-Uni, Suisse – 107 min)

Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître.

Crédit texte et image : © 2013 – SEVENTH KINGDOM PRODUCTIONS LIMITED – CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION – THE BRITISH FILM INSTITUTE

Partenaire : Cinémathèque de Toulouse

À partir de 12 ans

Accès libre & gratuit

Auditorium du Muséum

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond