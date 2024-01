L’Atelier des tout-petits le refuge des bébés animaux (séances accessibles au public en situation de handicap mental cognitif et psychique) Muséum de Toulouse Toulouse, dimanche 4 février 2024.

Début : 2024-02-04T10:15:00+01:00 – 2024-02-04T10:45:00+01:00

Fin : 2024-02-04T11:45:00+01:00 – 2024-02-04T12:15:00+01:00

Atelier sur les animaux pour les tout-petits. Séances accessibles pour les publics en situation de handicap mental cognitif et psychique

Bienvenue au refuge ! L’Atelier des tout-petits est complètement débordé… Ils tètent, piaillent, pleurnichent. Ils sont fatigués, ils ont faim, et certains sont même malades !

Nous avons besoin d’aide pour nous occuper de tous ces bébés animaux les soigner, les dorloter et en apprendre un peu plus sur leur naissance et leur vie dans la nature.

Dimanche 4 février à 10h15, 11h et 11h45

À partir de 3 ans

Séances accessibles pour les publics en situation de handicap mental cognitif et psychique

Sans inscription, accessible le jour même sur place. Inclus dans le billet d’entrée

Accès en séance (30 min), dans la limite des places disponibles

Lieu de rendez-vous Atelier des tout-petits, 2ème étage du Muséum

En cas de grosse affluence, nous pourrons être amenés à appliquer une jauge de visiteurs, l’animation sera alors accessible sur inscription sur place, pour des sessions de 45 minutes.

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro ligne B station Carmes ou Palais de Justice. Tramway lignes T1 et T2 arrêt Palais de Justice. Bus Linéo 9 arrêt Grand Rond

