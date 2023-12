Conférence « Migration et évolution – L’histoire métisse du génome humain » Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Fin : 2024-02-02T12:30:00+01:00 – 2024-02-02T14:00:00+01:00 Migration et évolution – L’histoire métisse du génome humain Les progrès de la génétique réalisés en 40 ans ont permis la mise au point d’outils d’investigation très puissants, révélant « l’étendue de la diversité des individus et des peuples, la variété du tissu humain qui recouvre la planète ».

Comment se font ces mutations, comment le principe de sélection naturelle nous a-t-il conduit à une variation génétique de cette ampleur ?

Qu’est ce que le peuple des humains, d’un point de vue scientifique ? Sommes-nous tous métis ?

Explorons les migrations, métissages et adaptations au cours de l’évolution et de l’histoire Humaine ; envisageons les scénarios démographiques à venir grâce à la génétique des populations. Intervenant : Conférence par Lluis Quintana-MurciLe peuple des humains Odile Jacob (2021). Conférence vidéo live à l’auditorium.

Evènement coproduit avec le Groupe de Recherche pour l’Éducation et la Prospective de Midi-Pyrénées (GREP, association de médiation scientifique et culturelle). Horaires : Le vendredi 2 février, de 12h30 à 14h Accès libre et gratuit dans l’Auditorium, sans inscription – Accès pour personne à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France
Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure.

