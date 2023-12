[SEX-APPEAL] Les Jeudis du Muséum – Rencontre en ligne : occasion d’amour et amour occasionnel Muséum de Toulouse Toulouse, 1 février 2024, Toulouse.

Rencontre en ligne : occasion d’amour et amour occasionnel

Depuis les années 2000, les sites de rencontre et les applications de drague colonisent nos pratiques amoureuses. Des millions de célibataires – mais pas que – ont en poche, dans leur smartphone, de quoi séduire en mode « ATAWAD » : Any Time, Any Where, Any Device, c’est-à-dire « Tout le temps, partout et avec n’importe quel appareil ».

C’est une véritable révolution, nous pouvons désormais devenir « l’inconnu intime » de quelqu’un tapi derrière notre écran et rencontrer en quelques clics « une personne à aimer », pour la nuit ou pour la vie. Le cœur et le sexe au doigt et à l’œil avec la promesse de n’être jamais seul.

Ensemble, repérons les tendances, désignons les nouvelles pratiques amoureuses numériques. Comment fonctionne le passage à la rencontre réelle ? Quelles valeurs ou contre-valeurs sont à l’œuvre sur les sites les plus en vogue ?

Dressons les contours de « l’amour 3.0 » et répondons à la question : le sex-appeal est-il soluble dans le numérique ?

Intervenant :

Rencontre avec Pascal Lardellier, Professeur à l’Université de Bourgogne en sciences de l’information et de la communication, conférencier et auteur de Le Cœur Net (2003), Les Réseaux du cœur (_2012) & _S’aimer à l’ère des masques et des écrans (2022).

Horaires :

Le jeudi 1er février, de 18h30 à 20h

Accès libre et gratuit dans l’Auditorium, sans inscription – Accès pour personne à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

Muséum de Toulouse
35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

