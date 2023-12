Atelier « Papiers découpés » avec Anne-Margot Ramstein Muséum de Toulouse Toulouse, 24 janvier 2024 13:30, Toulouse.

Au cours de cet atelier créatif, les enfants réaliseront un petit livret à l’aide de papiers découpés comportant des séquences muettes illustrées sur le thème de la sexualité animale et végétale.

Ces séquences s’inspireront du livre Avant-Après de l’illustratrice Anne-Margot Ramstein et seront lien avec l’exposition temporaire Sex Appeal, la scandaleuse vie de la nature.

Horaires :

Le mercredi 24 janvier, de 14h30 à 17h

Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture (lien d’inscription actif uniquement 30 jours avant la date de l’atelier)

À partir de 7 ans

Gratuit, sur inscription

Lieu de rendez-vous : Grand Carré du Muséum, à 14h15

Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?, 1er étage du Muséum

Crédit image : Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163863373 »}] [{« link »: « https://www.anne-margot.com/Livres-1/Avant-Apres »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/exposition/a-venir-sex-appeal-la-scandaleuse-vie-de-la-nature/ »}, {« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163863373 »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T14:30:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00

