Le samedi 20 janvier 2024, de 18h30 à 23h

Lectures et spectacles autour du corps

Le Muséum de Toulouse met à l’honneur, pour sa première participation aux Nuits de la lecture, le corps sous toutes ses coutures.

Laissez vous conter des histoires pour petits et grands au sein de cocons dans les différents espaces d’exposition permanente ou en déambulation, montez sur le ring de lecture, partez à la recherche d’animaux naturalisés ou diaphanisés, participez à des lectures dessinées ou dansées avec Patricia Ferrara et le musicien Nicolas Lafourest, découvrez le spectacle Grandir de la Compagnie Et Moi et de la Compagnie Maygetsin et enfin initiez vous à la linogravure avec Laurence Delort de l’Association Trombone.

PROGRAMME

● Les cocons lectures

➔ De 18h30 à 21h30

➔ Exposition permanente / rez-de chaussée

Tout au long de la soirée, promenez-vous dans les expositions et retrouvez les lecteurs du Muséum dans leur cocon-lecture qui vous conteront des histoires pour petits et grands.

18h30-19h : cocon poissons et insectes

19h-19h30 : cocon insectes et rivière

19h30-20h : cocon oiseaux

20h-20h30: cocon insectes et rivière

20h30-21h : cocon oiseaux, poissons, rivière

21h-21h30 : cocon oiseaux

● Quel est cet animal ?

➔ 18h30-19h & 21h30-22h

➔ Exposition permanente / rez-de chaussée

Baladez-vous parmi les animaux naturalisés et tentez de retrouver celui décrit par un naturaliste.

● Les chuchoteurs

➔ 18h30-19h & 20h30-23h

➔ En déambulation

Tendez l’oreille et laissez-vous prendre au jeu des chuchoteurs…

● GRANDIR, spectacle danse-théâtre-ombres

➔ 19h-19h30

➔ Espace Studio / 1er étage

Adapté de deux albums jeunesse Attends de Susy Chic et Si je grandis de Mélusine Thiry, GRANDIR est une invitation à partager un moment poétique de littérature dansée pour éveiller l’imaginaire et sensibiliser les plus jeunes aux livres et à la danse.

Production Compagnie Et Moi et coproduction Compagnie Maygetsin

Partenaires : Nora Jonquet et Lorena Calandin

● Atelier « Lectures dessinées »

➔ 19h30-20h30 & 21h30-22h30

➔ Exposition permanente, sous la baleine / rez-de-chaussée

Écoutez et laissez votre imagination s’exprimer sur le papier pour donner vie aux animaux du mur des squelettes.

● Atelier graphique en linogravure

➔ 19h30-22h

➔ Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? / 1er étage

➔ À partir de 10 ans, 10 personnes maximum accueillies sur des créneaux de 45mn

À travers cet atelier, le corps animal ou humain, sujet d’anatomie pour la science, sera abordé sous la forme d’évocations poétiques. Il sera le miroir de traits de caractère, fera écho à des expressions idiomatiques.

Laissez-vous guider par les images issues des collections du Muséum, afin de construire une installation à partager.

Laurence Delort, Association Trombone

● Réalisation d’une installation collective : « Expressions corporelles… »

➔ 22h-23h

● Ring de lecture

➔ 21h30 à 23h

➔ Droguier / rez-de-chaussée

Faites preuve d’éloquence face à votre adversaire dans cette scène ouverte.

● Lectures dansées Ici, là et tout autour

➔ 20h-20h30 et 21h30-22h

➔ Bibliothèque Émile Cartailhac / 1er étage

Pour ce moment dansé, tissez des liens entre le fonds de la bibliothèque Émile Cartailhac et le livre Ici, là et tout autour.

Par la voix, les mots, les sons et les gestes, convoquez les entités de la nature, à l’écoute de ce qui vibre, palpite et bruisse des deux côtés de la peau.

Patricia Ferrara (danse) et Nicolas Lafourest (musique)

Séances de dédicaces du livre Ici, là et tout autour à 21h & 22h

● Corps et diaphanisation

➔ 20h30-21h30

➔ Studio / 1er étage

Découvrez une des techniques de présentation anatomique animale, la diaphanisation, un procédé de transparence utilisé pour des spécimens de petite taille. Présentation avec intermèdes contés.

● En toute confidence

➔ 22h-23h / Sessions de 10 minutes

➔ Adultes avertis

➔ Cocon Champs libres / 1er étage

Laissez-vous séduire par des textes intimistes teintés d’érotisme au creux d’une élégante alcôve.

En partenariat avec le CNL

—

Crédit image : Patrice Nin

