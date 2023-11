[SEX-APPEAL] Histoire naturelle, métamorphose et transformisme mythologique Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse [SEX-APPEAL] Histoire naturelle, métamorphose et transformisme mythologique Muséum de Toulouse Toulouse, 17 janvier 2024, Toulouse. [SEX-APPEAL] Histoire naturelle, métamorphose et transformisme mythologique Mercredi 17 janvier 2024, 18h30 Muséum de Toulouse Accès libre et gratuit Conférence Histoire naturelle, métamorphose et transformisme mythologique Mercredi 17 janvier, à 18h30 à l’Auditorium du Muséum Zeus qui se transforme en Taureau pour enlever Europe ou en aigle pour enlever Ganymède. Daphné qui se transforme en laurier pour éviter Apollon, lequel cueille ses branches pour en faire son arbre…

Les métamorphoses sont partout dans la littérature grecque et latine.

Qu’elles expliquent la naissance du monde, l’apparition des plantes ou des astres, elles sont le reflet des interrogations des hommes face au monde qui les entoure et tentent d’en expliquer les origines.

— Intervenante : Claire Van Beek, enseignante en Lettres classiques et anciennes. Partenaire : SHNT Horaires : Le mercredi 17 janvier, de 18h30 à 20h Accès libre et gratuit

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

Crédit : Adobe Stock Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

