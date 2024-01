L’Atelier des tout-petits : le refuge des bébés animaux Muséum de Toulouse Toulouse, samedi 13 janvier 2024.

L’Atelier des tout-petits : le refuge des bébés animaux Atelier pour les enfants afin d’en apprendre plus sur la naissance et la vie des animaux. 13 – 28 janvier Muséum de Toulouse Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Atelier sur les animaux pour les tout-petits

Bienvenue au refuge ! L’Atelier des tout-petits est complètement débordé… Ils tètent, piaillent, pleurnichent. Ils sont fatigués, ils ont faim, et certains sont même malades !

Nous avons besoin d’aide pour nous occuper de tous ces bébés animaux : les soigner, les dorloter et en apprendre un peu plus sur leur naissance et leur vie dans la nature.

Horaires :

JANVIER (hors vacances scolaires) :

Le samedi et le dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h (durée libre)

➜ Attention, atelier uniquement de 10h30 à 12h30 le dimanche 7 janvier (dimanche de gratuité)

+ d’infos :

À partir de 3 ans

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée

Accès en séance, dans la limite des places disponibles

Lieu de rendez-vous : Atelier des tout-petits, 2ème étage du Muséum

En cas de grosse affluence, nous pourrons être amenés à appliquer une jauge de visiteurs, l’animation sera alors accessible sur inscription sur place, pour des sessions de 45 minutes.

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

