[Vacances Noël] Visite Naturellement rugby Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse [Vacances Noël] Visite Naturellement rugby Muséum de Toulouse Toulouse, 2 janvier 2024, Toulouse. [Vacances Noël] Visite Naturellement rugby 2 – 6 janvier 2024 Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place le jour-même Visite Naturellement rugby Le Muséum propose aux grands et petits un voyage sur les terres du rugby : origine de ce sport, haka, tatouage, histoire et choix des emblèmes…

Une occasion de découvrir la biodiversité qui se cache derrière les emblèmes des équipes : fougère, wallaby, chardon, rose… Horaires : Du mardi 2 au samedi 6 janvier, de 15h à 16h20 Programmation « Rugby » : Exposition « Naturellement rugby », du 5 septembre au 7 janvier 2024 À partir de 7 ans

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Inscription uniquement sur place le jour-même

Lieu de rendez-vous : derrière le droguier du Muséum, merci de se présenter 5 minutes avant le début de la visite.

—

Crédit image : Toulouse Métropole – Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/expositions/exposition-naturellement-rugby/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-02T15:00:00+01:00 – 2024-01-02T16:20:00+01:00

2024-01-06T15:00:00+01:00 – 2024-01-06T16:20:00+01:00 naturellement rugby rugby Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Muséum de Toulouse Toulouse latitude longitude 43.59335;1.44953

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/