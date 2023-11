Siestes sonores : chants d’amour Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Siestes sonores : chants d’amour Muséum de Toulouse Toulouse, 2 janvier 2024, Toulouse. Siestes sonores : chants d’amour Mardi 2 janvier 2024, 10h30 Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, au Studio du Muséum, accès libre Siestes sonores : chants d’amour Chants d’oiseaux ou des grenouilles, brâmes, sons de la nature ont tous été captés au gré de balades et randonnées par Patrick Avakian.

Pour entamer sereinement la nouvelle année, le Muséum vous propose de les découvrir confortablement installés dans le calme du Studio au 1er étage. Horaires : Le mardi 2 janvier, de 10h30 à 18h00 (diffusion en boucle – 16 min) Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Au Studio du Muséum, accès libre

Crédit image : Pixabay Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse

