Découvrez le Muséum autrement, avec votre smartphone !

À votre arrivée au Muséum, connectez votre smartphone au WIFI local « Visite Museum Mobile » et profitez d’une visite en autonomie comprise dans le billet d’entrée.

Plusieurs formules sont proposées : découverte d’un objet, visite thématisée, audiovisite, visite sous format quiz… Les visites thématisées sur les plantes sont généralement accessibles à la belle saison.

Possibilité d’emprunter gratuitement une tablette numérique à l’accueil

Pensez à emmener vos écouteurs !

Je picore ce qui m’intéresse

Enrichissez votre visite de l’exposition permamente en découvrant les petites histoires de plus de 60 objets de collection. Textes, audios, images d’archive, interviews filmées, picorez uniquement ce qui vous intéresse !

➔ Durée d’écoute : 5 min à 2 h

➔ Disponible en français, anglais et espagnol

Suivez le fil rouge

Un parcours en 28 points d’intérêt qui vous dévoile le fil rouge de l’exposition permanente, les objets phares à ne pas manquer et qui vous donne les clefs de compréhension de quelques notions scientifiques.

➔ Durée d’écoute : 1 h

➔ Disponible en français, anglais, espagnol et LSF

Murmures

Vous entendrez la voix d’une étrange gardienne du Muséum vous susurrer l’histoire d’objets qui lui sont chers.

Un parcours sonore écrit, imaginé et mis en musique par Céline du Chéné, auteure et productrice à France Culture et Laurent Paulré, réalisateur à France Culture.

➔ 9 récits

➔ Durée d’écoute : 25 min

➔ Disponible en français uniquement

La biodiversité chez les arbres

Partez à la découverte de la biodiverstié des arbres (racines, fruits, feuilles, écorces, mouvements, vies grouillantes de l’arbre mort….) dans l’exposition permanente et le Jardin Botanique Henri-Gaussen.

Connectez votre smartphone sur le parcours thématique « Biodiversité chez les arbres » et laissez-vous guider dans l’exposition permanente et son Jardin Botanique aux collections vivantes. Feuilles, racines, écorces, vies grouillantes … Comment expliquer cette foisonnante diversité ?

➔ Durée d’écoute : 5 à 45 min

➔ Disponible en français uniquement

Visite Quiz – Sexualité chez les animaux et les plantes (à partir du 1er décembre)

Depuis votre smartphone, jouez au quiz « Sexualité chez les animaux et les plantes ».

Trouvez les 10 spécimens dans l’exposition permanente et répondez aux questions. Vous découvrirez des comportements très étonnants !

➔ Durée d’écoute : 30 min

➔ Disponible en français et en anglais

Crédit photo : ©Christian Nitard

