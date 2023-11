[Vacances Noël] Spectacle « Tombé du Nid » Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

[Vacances Noël] Spectacle « Tombé du Nid » Muséum de Toulouse Toulouse, 28 décembre 2023, Toulouse. [Vacances Noël] Spectacle « Tombé du Nid » Jeudi 28 décembre, 11h00, 14h00, 15h30, 17h00 Muséum de Toulouse Sans inscription, inclus dans le billet d'entrée de l'exposition permanente Spectacle pour les 0-3 ans « Tombé du Nid » Jeudi 28 décembre, au Muséum Au pied du grand pin, l'Oiseau-Musique rêve d'être maman… Tous les matins, elle découvre un oeuf tombé du nid.

Toc toc toc ! Quand l’oeuf s’ouvre, ce n’est pas un oisillon qui fait son apparition, mais de drôles de surprises. Intervenant : La Chouette Clairette Horaires : Le jeudi 28 décembre, à 11h, 14h, 15h30 & 17h (durée : 45 min) 0-3 ans

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Au Studio Champs Libres du Muséum

