Toulouse [Vacances Noël] Ludo Labo Muséum de Toulouse Toulouse, 27 décembre 2023, Toulouse. [Vacances Noël] Ludo Labo 27 – 29 décembre Muséum de Toulouse Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente Ludo Labo Biodiversité et stratégie de reproduction sont de la partie !

Venez entre amis ou en famille le temps d’un jeu pour apprendre en s’amusant !

Réflexion, rapidité, coopération : une dizaine de jeux traditionnels ou populaires sont revisités et illustrés avec des spécimens de nos réserves. Horaires : Le mercredi 27 décembre, de 14h à 17h (durée libre)

(durée libre) Le jeudi 28 décembre, de 14h à 17h (durée libre)

(durée libre) Le vendredi 29 décembre, de 14h à 17h (durée libre) À partir de 7 ans

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Lieu de rendez-vous : Labo, 2ème étage du Muséum

Crédit image : Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure.

