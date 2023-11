[Vacances Noël] Projection de courts métrages Muséum de Toulouse Toulouse, 27 décembre 2023, Toulouse.

Projection de courts métrages

Hot Dog / Flore Burban, Logan Cameron, Nicolas Diaz, Chloé Raimondo, Hugues Valin (France – 2019 – 7 min – Animation – 6/9 ans)

Devant le portail d’une propriété bourgeoise et surveillée, un chien de la rue tombe sous le charme d’une chienne posée sur son balcon à l’autre bout du jardin. Déterminé et amoureux, il va tout tenter pour rejoindre et séduire sa belle.

That ball, de Santoré / Mathilde Bédouet (France – 2017 – 4 min – Animation – 3/6 ans)

Un garçon connaît ses premiers émois amoureux lorsqu’il part à la découverte d’une mystérieuse fille à travers la jungle.

Musique-Musique / Ned Wenlock (Nouvelle-Zélande – 2016 – 6 min – Animation – 3/6 ans)

L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur…

Horaires :

Mercredi 27 décembre de 10h30 à 17h30 (diffusion boucle)

Mercredi 3 janvier de 10h30 à 17h30 (diffusion en boucle)

À partir de 3 ans

Accessible au public sourd et malentendant et en situation de handicap mental cognitif et psychique

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Studio Champs Libres

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://museum.toulouse-metropole.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T10:30:00+01:00 – 2023-12-27T17:30:00+01:00

2024-01-03T10:30:00+01:00 – 2024-01-03T17:30:00+01:00

vacances noël