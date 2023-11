[Vacances Noël] Odeurs d’amours… Muséum de Toulouse Toulouse, 26 décembre 2023, Toulouse.

[Vacances Noël] Odeurs d’amours… Mardi 26 décembre, 11h00, 15h00, 16h00 Muséum de Toulouse Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Odeurs d’amours…

Forum d’odeurs, rencontre avec un sculpteur d’arômes

Quels sont les mécanismes qui font qu’odeurs et parfums réveillent la mémoire, excitent l’imagination et influent sur notre comportement ?

De l’amour bestial à l’amour divin, en passant par l’amour maternel ou encore l’amour charnel, nous explorerons ensemble la dimension olfactive de cette émotion particulière et parfois communicative.

Intervenant :

Asquali

Horaires :

Le mardi 26 décembre, à 11h, 15h & 16h (durée 1h)

À partir de 7 ans

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Au Studio Champs Libres du Muséum

Crédit image : Pixabay/Monicore

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

