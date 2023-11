Passeur d’Histoires : le rendez-vous des touche-à-tout Muséum de Toulouse Toulouse, 9 décembre 2023, Toulouse.

UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT…

Des histoires de sentiments naissants, de parades nuptiales, d’ardentes passions, le Passeur d’Histoires a le coeur qui bat la chamade pour raconter l’amour et la séduction dans les différents règnes du vivant.

Après les lectures, nous vous proposerons de manipuler des objets en lien avec les histoires racontées.

Horaires :

Le samedi 9 décembre, de 16h30 à 17h15

À partir de 3 ans

Gratuit, sans inscription

Accessible au public non et mal voyant et en situation de handicap mental psychique et cognitif

Lieu de rendez-vous : médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?, au 1er étage du Muséum

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:15:00+01:00

