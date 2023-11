[SEX-APPEAL] Les Jeudis du Muséum – L’atout sexuel : le paradoxe de la sexualité dans l’histoire du vivant Muséum de Toulouse Toulouse, 7 décembre 2023, Toulouse.

Comment expliquer l’existence du sexe et de la sexualité dans le monde vivant ? Il existe pourtant d’autres formes de reproduction naturelle plus simples et plus efficaces (clonage naturel, espèce asexuée…). Le sexe paraît constituer un atout paradoxal au cours de l’évolution pour favoriser la survie à long terme des lignées animales et végétales.

Mais de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de « sexe » ? Qu’est ce qui favorise cette forme de reproduction et quand a-t-elle commencé ? La nature pourrait-elle abandonner la sexualité ? Comment la sexualité s’est imposée dans la durée malgré ses inconvénients ? Suivons le fil de l’évolution du vivant pour comprendre la fréquence de ce phénomène.

Intervenant :

Pierre- Henri Gouyon

Horaires :

Le jeudi 7 décembre, de 18h30 à 20h

Accès libre et gratuit dans l’Auditorium, sans inscription – Accès pour personne à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

Crédit image : Thomas Hawk

Muséum de Toulouse
35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

