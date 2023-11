La voie d’un nouveau modèle agricole Muséum de Toulouse Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse.

La voie d’un nouveau modèle agricole Mercredi 6 décembre, 18h30 Muséum de Toulouse Accès libre et gratuit

Conférence La voie d’un nouveau modèle agricole

Mercredi 6 décembre, à 18h30 à l’Auditorium du Muséum

En 10 000 ans l’humanité a connu diverses révolutions agricoles.

Admettons que les fulgurantes transformations de nos modes de productions alimentaires depuis la moitié du 20e siècle ont aboutit à une augmentation démographique et une amélioration quantitative et qualitative de notre couverture alimentaire.

Cette révolution industrielle agroalimentaire crée toutefois depuis plusieurs décennies des points de tension sur les plans écologique, sanitaire, énergétique et parfois même agronomique qu’il devient urgent de solutionner.

Éclairons ensemble ce nouveau paradigme agroécologique souhaitable.

—

Intervenant :

Jean-Pierre SARTHOU, Professeur des Universités en Agronomie et Agro écologie à l’École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse.

Partenaire :

Horaires :

Le mercredi 6 décembre, de 18h30 à 20h

Accès libre et gratuit

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

—

Crédit : @sherez

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://www.shnt.fr/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T20:00:00+01:00

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T20:00:00+01:00