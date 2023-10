[RUGBY] Diffusion du documentaire « Le rugby est une fête » Muséum de Toulouse Toulouse, 1 décembre 2023, Toulouse.

Le rugby est une fête

Christophe Duchiron (France – 2021 – 52 min)

Retour sur l’un des épisodes les plus flamboyants du rugby français : Dax contre Mont-de-Marsan en 1963. Une rencontre qui reste comme l’une des plus belles fêtes dans toutes les têtes : quand le rugby tutoie l’exceptionnel.

Le 2 juin 1963, Dax affronte Mont-de-Marsan en finale du championnat de France. Un derby landais, en direct à la télévision, commenté par l’inimitable Roger Couderc. Cette rencontre qui a enflammé le département des Landes, alimente encore les souvenirs. Au croisement de l’histoire landaise, de l’ambition rugbystique et du folklore supporter, le derby entre dacquois et montois est l’un des épisodes les plus flamboyants du rugby français, l’une des ses plus belles fêtes. Entremêlant images d’archives, film super 8 et photos de l’époque, s’appuyant sur le témoignages de joueurs et de supporters qui ont en commun d’avoir assisté au match le 2 juin 1963, ce film retrace un combat des plus féroces, avec ses héros, ses exploits, ses coups bas et ses rebondissements. Un regard sur ce qui rassemble ces hommes de l’ovalie : une certaine idée du rugby.

Horaires :

Du vendredi 1er décembre au vendredi 22 décembre, de 10h à 18h (sauf événements spéciaux)

Programmation « Rugby » :

Exposition « Naturellement rugby », du 5 septembre au 7 janvier 2024

Partenaires : INA – Cinergie Productions

Lieu : Studio Champs Libres

Crédit texte et image : © FTV / INA / FFR

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-22T10:00:00+01:00 – 2023-12-22T18:00:00+01:00

