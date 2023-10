[SEX-APPEAL] Les Jeudis du Muséum – Sexe floral : sous les pétales des fleurs Muséum de Toulouse Toulouse, 30 novembre 2023, Toulouse.

[SEX-APPEAL] Les Jeudis du Muséum – Sexe floral : sous les pétales des fleurs Jeudi 30 novembre, 18h30 Muséum de Toulouse Accès libre et gratuit

Conférence gratuite d’1h30 à l’Auditorium du Muséum de Toulouse

Levons le voile et révélons un secret bien gardé et longtemps méconnu. Les fleurs ont aussi une sexualité.

Comment les fleurs qui illuminent nos jardins, nos terrasses, nos campagnes et nos sous-bois dès le printemps s’y prennent-elles pour se multiplier ? Vous ne vous étiez pas encore posé cette question.

Elles savent jouer avec les éléments qui les entourent et même parfois se débrouiller seules pour propager leur semence d’une fleur à l’autre. Couleur fortes, parfum irrésistiblement attirant et autres stratégies sont mise au point pour créer une des plus vastes opérations de séduction de la nature.

La sexualité des fleurs montrée sans tabou et en image à partir de superbes illustrations botanique contemporaine de Loan Nguyen Thanh Lan.

Simon Klein, écologue spécialiste de la pollinisation, auteur de La vie sexuelle des fleurs

Le jeudi 30 novembre, de 18h30 à 20h

Accès libre et gratuit dans l’Auditorium, sans inscription – Accès pour personne à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

Crédit image : AdobeStock

