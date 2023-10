[SEX-APPEAL] La Nocturne du Modèle Vivant Muséum de Toulouse Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse.

[SEX-APPEAL] La Nocturne du Modèle Vivant Mercredi 8 novembre, 18h30 Muséum de Toulouse À partir de 18 ans, 10€, inscription en ligne (lien actif à partir du 24 octobre uniquement)

De 18h30 à minuit

Étudiants en arts et passionnés de dessin, venez partager et exprimer votre sensibilité artistique lors de cette 2ème soirée inédite autour du dessin de modèle vivant.

Au cœur des collections du Muséum, huit modèles professionnels prendront la pose tout au long de la soirée. Parmi eux, Florence Boué, danseuse burlesque, nous réserve quelques surprises !

Une soirée animée par Axelle Picard, professeur de modèle vivant.

Pensez à venir avec votre matériel (techniques sèches uniquement).

Horaires :

Partenaire :

À partir de 18 ans

Lieu : Muséum de Toulouse, Grand Carré et exposition permanente

Crédit image : Axelle Picard Graphisme – Muséum de Toulouse

