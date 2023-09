[Vacances automne] Spectacle « Et si on rejouait l’histoire ? » Muséum de Toulouse Toulouse, 2 novembre 2023, Toulouse.

Et si on rejouait l’histoire ?

Spectacle le jeudi 2 novembre, au Muséum

Violette est une enfant qui se pose des tas de questions : “C’est quoi être une fille ? Un garçon ? Qui décide ? Et si je me sens fille, je suis obligée de…? ». Grâce au public et aux livres de la bibliothèque, elle mène l’enquête, se transforme en princesses et en chevaliers ridicules, traverse des montagnes d’émotions ! Venez sur scène, devenez les personnages du livre, et rejouez l’histoire avec Violette pour créer une fin ni bleu ni rose !

Et si on rejouait l’histoire ? est un spectacle pour petits et grands dès 5 ans qui vise à lutter contre les stéréotypes de genre dès l’enfance en proposant avec humour des clés pour tendre à plus d’égalité des genres. Sa forme interactive se veut innovante : les enfants débattent, montent sur scène pour improviser une fin au livre conté et ainsi s’approprient des stratégies pour faire-face au sexisme.

Le jeudi 2 novembre, de 11h à 12h10 et de 15h à 16h10

À partir de 5 ans

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription

Crédit image : Marilableu (Cie Folies Passagères)

Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure.

2023-11-02T11:00:00+01:00 – 2023-11-02T12:10:00+01:00

2023-11-02T15:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:10:00+01:00